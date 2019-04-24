Джикия забил гол с крыши "Открытие Арены"

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Джикия забил гол с крыши "Открытие Арены"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия забил необычный гол.

25-летний футболист поразил ворота с крыши "Открытие Арены" - домашнего стадиона "красно-белых". Смотрите, как это было!

В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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