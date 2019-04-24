Джикия забил гол с крыши "Открытие Арены"
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия забил необычный гол.
25-летний футболист поразил ворота с крыши "Открытие Арены" - домашнего стадиона "красно-белых". Смотрите, как это было!
Вы просили? Он сделал!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 апреля 2019 г.
Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»
Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых?
⚪️ Смотрите по ссылке: https://t.co/yAPJ3sYjzt#Спартак #Джикия pic.twitter.com/AoXvSJYuBY
В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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