Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия забил необычный гол.

25-летний футболист поразил ворота с крыши "Открытие Арены" - домашнего стадиона "красно-белых". Смотрите, как это было!

Вы просили? Он сделал!



Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»



Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых?



⚪️ Смотрите по ссылке: https://t.co/yAPJ3sYjzt#Спартак #Джикия pic.twitter.com/AoXvSJYuBY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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