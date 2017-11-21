Джикия: "Желаю, чтобы мечта Смолова сбылась, он этого заслуживает"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о своих взаимоотношениях с форвардом "Краснодара" Федором Смоловым.

"Смолов выкладывается в каждом матче и доказывает свою состоятельность. В чемпионате России он за три-четыре тура снова включился в бомбардирскую гонку. Началась настоящая рубка за звание лучшего снайпера.

Смолов - отличный футболист, но еще он - очень воспитанный и начитанный молодой человек - это важно. От всей души желаю ему и дальше забивать. Но только не в играх со "Спартаком". И еще желаю, чтобы его мечта сбылась, он этого заслуживает. Какая - сказать не могу", - цитирует 24-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Джикия прокомментировал продление своего контракта со "Спартаком". | soccernews.ru