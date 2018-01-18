Джикию госпитализировали с подозрением на тяжелую травму
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия в сегодняшнем контрольном матче против китайского "Шанхай СИПГ" получил, по предварительным данным, серьезную травму.
Как информирует Чемпионат, сразу же после получения повреждения 24-летний бек был доставлен в госпиталь, где ему будет поставлен диагноз. Ожидается, что повреждение может оказаться достаточно серьезным для игрока.
Напомним, Джикия не смог покинуть поле самостоятельно. | soccernews.ru
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