Джилардино близок к переходу в "Специю"

Известный итальянский форвард Альберто Джилардино в ближайшее время может стать игроком "Специи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 35-летний футболист согласовал с клубом из Серии Б двухлетний контракт. Вскоре о переходе будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что Джилардино может оказаться в "Кристал Пэлас", но сам нападающий решил остаться в Италии. | http://soccernews.ru