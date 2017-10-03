Джилардино близок к переходу в "Специю"
Известный итальянский форвард Альберто Джилардино в ближайшее время может стать игроком "Специи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 35-летний футболист согласовал с клубом из Серии Б двухлетний контракт. Вскоре о переходе будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что Джилардино может оказаться в "Кристал Пэлас", но сам нападающий решил остаться в Италии. | http://soccernews.ru
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|42
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|42
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