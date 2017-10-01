Джилардино может перебраться в АПЛ

"Кристал Пэлас" ведёт переговоры с известным итальянским форвардом Альберто Джилардино, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, видеть в своей команде 35-летнего нападающего хочет главный тренер "орлов" Рой Ходжсон.

Последним клубом Джилардино была "Пескара". Сейчас он является свободным агентом.

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