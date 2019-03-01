Джилардино начал тренерскую карьеру

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Джилардино начал тренерскую карьеру

Известный в прошлом итальянский футболист Альберто Джилардино начал тренерскую карьеру, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 36-летний специалист возглавил "Редзато", который представляет Серию D. 

Сейчас команда занимает пятое место в своём дивизионе и претендует на попадание в плей-офф за выход в Серию C.

В течение игровой карьеры Джилардино выступал за "Пьяченцу", "Верону", "Парму", "Милан", "Фиорентину", "Дженоа", "Болонью", "Гуанчжоу Эвергранд", снова "Фиорентину", "Палермо", "Эмполи", "Пескару" и "Специю". За сборную Италии сыграл 56 матчей и забил 19 голов.

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