Джилардино начал тренерскую карьеру
Известный в прошлом итальянский футболист Альберто Джилардино начал тренерскую карьеру, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 36-летний специалист возглавил "Редзато", который представляет Серию D.
Сейчас команда занимает пятое место в своём дивизионе и претендует на попадание в плей-офф за выход в Серию C.
В течение игровой карьеры Джилардино выступал за "Пьяченцу", "Верону", "Парму", "Милан", "Фиорентину", "Дженоа", "Болонью", "Гуанчжоу Эвергранд", снова "Фиорентину", "Палермо", "Эмполи", "Пескару" и "Специю". За сборную Италии сыграл 56 матчей и забил 19 голов.
Не пропустите: "Реал" уволил тренера юношеской команды за публичную критику игры в Эль Класико. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали своих соперников
-
Принято громкое решение о билетах на матч "Арсенал" - ЦСКА
-
Джилардино начал тренерскую карьеру
-
Экс-полузащитник "Атлетико" сменил Китай на США
-
Черышев показал фото из раздевалки "Валенсии" после выхода в финал Кубка Испании
-
Раньери занял седьмое место в списке самых быстро увольняемых тренеров АПЛ
-
"Арсенал" хочет купить 17-летнего бразильца
-
Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде
-
"Реал" уволил тренера юношеской команды за публичную критику игры в Эль Класико
-
"Динамо" может уволить Широкова: названа причина
-
1
"Барселона" потроллила Модрича
-
"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером
-
Главные новости дня: 28 февраля
-
Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"
-
Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей
-
Молодой защитник "Аякса" перейдет в топ-клуб Франции
-
"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)
-
Неймар назвал своего кумира
-
Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ
-
Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10