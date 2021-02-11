Джилардино снова возглавил "Сиену"

Экс-форвард сборной Италии и чемпион мира в ее составе Альберто Джилардино вернулся на пост главного тренера "Сиены", сообщает сайт клуба

38-летний специалист был уволен с этого поста в январе 2021 года, спустя всего 4 месяца после назначения.

Напомним, планировалось, что "Сиену" возглавит Владимир Газзаев. Он должен был получить разрешение на работу, однако не смог этого сделать и наблюдал за матчами команды с трибун.