Джилардино снова возглавил "Сиену"

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Джилардино снова возглавил "Сиену"Экс-форвард сборной Италии и чемпион мира в ее составе Альберто Джилардино вернулся на пост главного тренера "Сиены", сообщает сайт клуба

38-летний специалист был уволен с этого поста в январе 2021 года, спустя всего 4 месяца после назначения. 

Напомним, планировалось, что "Сиену" возглавит Владимир Газзаев. Он должен был получить разрешение на работу, однако не смог этого сделать и наблюдал за матчами команды с трибун.

Клубом временно руководил латвиец Марьян Пахарс. Под его руководством команда смогла набрать лишь 1 очко и забила 1 мяч в четырех матчах. 10 февраля, было объявлено о его уходе с поста главного тренера.

Читать также: Газзаев рассказал об уходе из "Сиены" | http://soccernews.ru
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