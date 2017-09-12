Джилардино зовут в МЛС

Известный итальянский нападающий Альберто Джилардино пройдет просмотр в "Монреаль Импакт", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист со вторника будет тренироваться с канадским клубом. Если все пройдет хорошо, то Джилардино подпишет контракт с клубом, который выступает в МЛС.

В данный момент 35-летний Джилардино является свободным агентом. Последним его клубом была "Пескара", за которую он сыграл 3 матча.

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