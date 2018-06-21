Джиованни: "Не пойму, если Неймар перейдет в "Реал"

Известный в прошлом бразильский футболист Джиованни прокомментировал слухи о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

" Я не пойму, если Неймар присоединится к "Реалу". Он играл в "Барсе" - лучшей команде в мире - и ушел в ПСЖ, чтобы заработать больше денег... Как его встретят в "Барселоне", если он перейдет в "Реал"? Гораздо хуже, чем Луиша Фигу в свое время. Средства массовой информации будут говорить о нем 24 часа в сутки ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Неймар готов сыграть против Коста-Рики. | soccernews.ru