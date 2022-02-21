Джо Гомес может перейти в "Астон Виллу"

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Джо Гомес может перейти в "Астон Виллу"

Фото: инстаграм Гомеса\Автор неизвестен

"Астон Вилла" намерена в летнее трансферное окно укрепить оборону с помощью трансфера защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, сообщает Football Insider.

По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер команды Стивен Джеррард.

Отмечается, что переход мог состоятся уже в январе, однако стороны приняли решение отложить обсуждения на лето.

В нынешнем сезоне Гомес сыграл в 13 матчах "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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