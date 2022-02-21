Джо Гомес может перейти в "Астон Виллу"
Фото: инстаграм Гомеса\Автор неизвестен
"Астон Вилла" намерена в летнее трансферное окно укрепить оборону с помощью трансфера защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, сообщает Football Insider.
По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер команды Стивен Джеррард.
Отмечается, что переход мог состоятся уже в январе, однако стороны приняли решение отложить обсуждения на лето.
В нынешнем сезоне Гомес сыграл в 13 матчах "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18