Джо Гомес травмировался в расположении сборной Англии

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил травму в расположении сборной Англии. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, 23-летний игрок досрочно покинул тренировку из-за повреждение. Сообщается, что Гомес может пропустить долгое время.

Ранее стало известно, защитник английского клуба Виргила ван Дейка также выбыл на долгий срок из-за разрыва передней крестообразной связки.

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