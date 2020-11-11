Джо Гомес травмировался в расположении сборной Англии

Теги джо гомесанглияливерпуль

Джо Гомес травмировался в расположении сборной Англии

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил травму в расположении сборной Англии. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, 23-летний игрок досрочно покинул тренировку из-за повреждение. Сообщается, что Гомес может пропустить долгое время.

Ранее стало известно, защитник английского клуба Виргила ван Дейка также выбыл на долгий срок из-за разрыва передней крестообразной связки.

Не пропустите: Браим Диас: "Ибрагимович - ровесник моего отца, но он все еще делает результат"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов