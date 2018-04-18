Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес восстановился после травмы лодыжки, полученной в конце марта в расположении сборной Англии.

Как сообщает Liverpool Echo, сегодня 20-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе. Отмечается, что он готов выйти на поле в субботнем поединке с "Вест Бромвичем".

В этом сезоне Гомес сыграл за "Ливерпуль" 29 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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