Джо Харт хочет перейти в "Милан"

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Джо Харт хочет перейти в "Милан"

Вратарь "Бернли" Джо Харт рассчитывает сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает Tuttomercatoweb, именитый англичанин надеется трудоустроиться в "Милане".

По информации источника, 32-летний страж ворот предложил свои услуги "россонери", которые ищут замену Пепе Рейне.

В текущем сезоне Харт сыграл за "Бернли" всего 2 матча. Ранее он уже выступал в Италии в составе "Торино".

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