Джо Харт может перейти в чемпионат Шотландии

Фото: инстаграм Харта/Автор неизвестен

Голкипер "Тоттенхэма" Джо Харт может сменить клубную прописку уже этим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах английского вратаря заинтересован шотландский "Селтик".

По информации источника, вице-чемпион Шотландии уже начал переговоры со "шпорами" о покупке голкипера.

Также отмечается, что "Селтик" активно работает над подписанием португальского правого защитника Аурэлио Буты.

Джо Харт уже два сезона не играл в АПЛ, последним клубом, в котором он выходил на поле в матче английской премьер-лиги был "Бернли".

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