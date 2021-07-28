Джо Харт может перейти в чемпионат Шотландии
Фото: инстаграм Харта/Автор неизвестен
Голкипер "Тоттенхэма" Джо Харт может сменить клубную прописку уже этим летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах английского вратаря заинтересован шотландский "Селтик".
По информации источника, вице-чемпион Шотландии уже начал переговоры со "шпорами" о покупке голкипера.
Также отмечается, что "Селтик" активно работает над подписанием португальского правого защитника Аурэлио Буты.
Джо Харт уже два сезона не играл в АПЛ, последним клубом, в котором он выходил на поле в матче английской премьер-лиги был "Бернли".
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