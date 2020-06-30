Джо Харт не ждёт предложения от "Реала"

Известный английский вратарь Джо Харт порассуждал о своём будущем.

Напомним, что сегодня истекает контракт 33-летнего футболиста с "Бернли" и он получит статус свободного агента.

"Меня не сломит, что я полтора года сидел на скамейке запасных. Я помню, кем являюсь. Помню, как играл в местной лиге родного города по воскресеньям и мечтал попасть в основу "Шрусбери Таун". Я рано осознал, что нужно смотреть на всё в перспективе. Возможно, кто-то думает, что уже пора паниковать, но я воспринимаю эту ситуацию как время, чтобы посмотреть вперёд и изучить все возможности.

Для голкипера я достаточно молод. Не жду, что мадридский "Реал" уберёт Тибо Куртуа и возьмёт меня вместо него. Но я могу ещё многое дать. Мне просто нужно, чтобы кто-то поверил в меня, и я сполна отплачу за это доверие", - цитирует Харта BBC.

Английский страж ворот прославился выступлениями за "Манчестер Сити". В его активе 75 сыгранных матчей в составе сборной Англии.

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