Джо Харт снова сменит клуб

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Джо Харт снова сменит клуб

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт собирается уйти из "Бернли".

Как сообщает The Sun, 32-летний голкипер присоединится к "Норвичу", который с нового сезона будет выступать в АПЛ. Отметим, что Харт проиграл конкуренцию в "Бернли" и не играл с декабря 2018 года.

Харт известен по своим выступлениям за "Манчестер Сити", однако после ухода из клуба карьера у него не задалась.

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