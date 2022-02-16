Джо Коул дал совет Мбаппе касательно дальнейшей карьеры
Фото: твиттер ПСЖ
Экс-игрок сборной Англии Джо Коул высказался о дальнейшей карьере форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Если бы я был на месте Мбаппе и выбирал бы между "Реалом" и ПСЖ, я бы не сомневался, где хочу находиться. Я бы хотел играть в ПСЖ вместе с Неймаром и Месси. С этой командой он может побить все рекорды, так как рано или поздно у них все получится.
Я смотрел два последних матча, положительных моментов было больше, чем отрицательных. ПСЖ доминировал в игре с "Реалом" и мог забить три или четыре гола, тогда в этом противостоянии все было бы ясно", - приводит слова Коула Metro.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года.
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