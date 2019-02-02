Джо Коул назвал лучшего игрока в АПЛ

Экс-игрок "Челси" Джо Коул лестно отозвался о вингере команды Эдене Азаре.

"Как только Азар пришел в "Челси", я говорил, что он будет самым великим футболистом в истории клуба. Его достижения впечатляют и я считаю, что он лучший футболист в АПЛ. "Челси" должен сделать все, чтобы сохранить его в команде" - приводит слова Коула Mirror.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 10 ассистов в 30 играх.

Напомним, что Азар является главной трансферной целью "Реала" на следующее трансферное окно.

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