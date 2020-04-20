Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии

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Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул подверг критике экс-наставника английской национальной команды Фабио Капелло, который возглавлял "трех львов" с 2008 по 2012 годы.

"Капелло - это легендарный тренер. Он добился невероятных успехов. Но его работа в сборной Англии себя не оправдала. Фабио не отдавал всего себя работе, так как это делает Саутгейт. 

Мне рассказывали, что на чемпионате мира-2010 Капелло и его помощники радовалась, когда сборная Италии забивала голы", - приводит слова Коула Goal.

На ЧМ-2010 сборная Англии дошла до 1/8 финала, где проиграла Германии со счетом 1:4.

Не пропустите: Капелло объяснил неудачи сборной Англии на крупных турнирах. | http://soccernews.ru
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