Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул подверг критике экс-наставника английской национальной команды Фабио Капелло, который возглавлял "трех львов" с 2008 по 2012 годы.
"Капелло - это легендарный тренер. Он добился невероятных успехов. Но его работа в сборной Англии себя не оправдала. Фабио не отдавал всего себя работе, так как это делает Саутгейт.
Мне рассказывали, что на чемпионате мира-2010 Капелло и его помощники радовалась, когда сборная Италии забивала голы", - приводит слова Коула Goal.
На ЧМ-2010 сборная Англии дошла до 1/8 финала, где проиграла Германии со счетом 1:4.
Не пропустите: Капелло объяснил неудачи сборной Англии на крупных турнирах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Георгий Джикия назвал тренеров, оказавших основное влияние на его карьеру
-
Линекер рассказал, как рухнувшие цены на нефть повлияют на сделку по продаже "Ньюкасла"
-
"Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова
-
Моуринью спас жизнь одноклубнику в бытность футболистом
-
Роналдо высказался о сравнении с Роналду
-
Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год
-
"Рома" нацелилась на чемпиона мира-2018
-
Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели
-
Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии
-
"Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал"
-
1
Легенда сборной Аргентины посоветовал Мартинесу не переходить в "Барселону"
-
1
Левандовски признан лучшим свободным агентом в истории
-
Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович угрожал нас убить"
-
В "Баварии" высказались о будущем Нойера в команде
-
Стало известно, во сколько "Спартаку" обошелся свободный агент Петкович
-
2
Вьери сравнил Роналдо и Роналду
-
В Германии определились со сроками возобновления сезона
-
"Психанула". Жена Погребняка изменила имидж во время карантина
-
Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Буффона в "Шахтер"
-
Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18