Джо Коул выступает против отставки Конте

Экс-футболист "Челси" Джо Коул поделился мнением о будущем Антонио Конте.

"Мне хотелось бы, чтобы Конте остался. Думаю, его высоко ценят игроки и фанаты. Тем не менее принимать решение будут люди, которые гораздо более информированы, чем я.

Я доверяю руководству "Челси", потому что по результатам клуба видно, что они принимают верные решения. Уверен, так будет и впредь" - приводит слова Коула Goal.com.

В настоящее время "Челси" находится на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 5 очков.

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