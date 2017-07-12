Джоана Санс - новоиспеченная супруга Дани Алвеса

На прошлой неделе бывший защитник каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" Дани Алвес, который в ближайшее время должен подписать контракт с французским ПСЖ или, на крайний случай, английским "Манчестер Сити", сыграл свадьбу с известной фотомоделью Джоаной Санс. Попробуем же сделать новоиспеченную супругу бразильского бека еще более известной, представив ее в качестве героини нашей рубрики.

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