Джоана Санс - самая горячая девушка июля

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой июля стала Джоана Санс - фотомодель, которая лишь недавно стала супругой защитника французского ПСЖ Дани Алвеса. Стройная красотка набрала 39% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 35% заняла подруга полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто Корал Симанович.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 19% голосов, Изабель Гулар - девушке голкипера французского ПСЖ Кевина Траппа.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Джоана Санс.

Не пропустите:

Корал Симанович - модель и подруга Серхи Роберто

Новые шикарные фото Изабель Гулар - подруги Кевина Траппа

Джуд Сиссе - новая подруга Генриха Мхитаряна

Джоана Санс - новоиспеченная супруга Дани Алвеса

Аня Гади - самая горячая девушка июня | soccernews.ru