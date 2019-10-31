"Джокер в городе". Д. Комбаров сравнил себя с культовым злодеем

1 Теги крылья советовдмитрий комбаров

"Джокер в городе". Д. Комбаров сравнил себя с культовым злодеем
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров в честь Хэллоуина предстал в образе легендарного кинозлодея Джокера.

"Джокер в городе", - написал Комбаров в своем Instagram, прикрепив фото в образе Джокера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джокер в городе! #Джокер

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

32-летний Комбаров является воспитанником "Спартака" и выступал за "красно-белых" с 2010 по 2019 годы. Также он играл за "Динамо". В нынешнем сезоне Комбаров провел за "Крылья Советов" 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Д. Комбаров: "Аленичев собирал команду, а Каррера пришел на готовое". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сотрудники ДПС по рации:"Клоун в машине..."

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов