"Джокер в городе". Д. Комбаров сравнил себя с культовым злодеем



Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров в честь Хэллоуина предстал в образе легендарного кинозлодея Джокера.

"Джокер в городе", - написал Комбаров в своем Instagram, прикрепив фото в образе Джокера.

32-летний Комбаров является воспитанником "Спартака" и выступал за "красно-белых" с 2010 по 2019 годы. Также он играл за "Динамо". В нынешнем сезоне Комбаров провел за "Крылья Советов" 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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