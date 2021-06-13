Джокович стал победителем Roland Garros и установил "вечный" рекорд

Фото: инстаграм Новака Джоковича/Автор неизвестен

Сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира из серии "Большого шлема" Roland Garros победил грека Стефаноса Циципаса.

Таким образом, Джокович стал первым в истории теннисистом, который выиграл каждый турнир из серии "Большого шлема" как минимум по два раза.

В финальном поединке Джокович проиграл два первых сета, но затем переломил ход встречи и выиграл в пяти партиях.

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) - 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

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