Джокович в шестой раз выиграл "Уимблдон"

Фото: твиттер "Уимблдона"/Автор неизвестен

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем "Уимблдона".

В финальном поединке серб, который является первой ракеткой мира, в четырех партиях победил итальянца Маттео Береттини.

34-летний Джокович выиграл "Уимблдон" в шестой раз в карьере. Таким образом, он в 20-й раз выиграл турнир из серии "Большого шлема".

Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3

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