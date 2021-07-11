Джокович в шестой раз выиграл "Уимблдон"
Фото: твиттер "Уимблдона"/Автор неизвестен
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем "Уимблдона".
В финальном поединке серб, который является первой ракеткой мира, в четырех партиях победил итальянца Маттео Береттини.
34-летний Джокович выиграл "Уимблдон" в шестой раз в карьере. Таким образом, он в 20-й раз выиграл турнир из серии "Большого шлема".
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3
Не пропустите: Джокович стал победителем Roland Garros и установил "вечный" рекорд. | http://soccernews.ru
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