Джон О’Ши анонсировал завершение карьеры

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Джон О’Ши анонсировал завершение карьеры

Защитник "Сандерленда" Джон О’Ши анонсировал завершение карьеры, сообщает The Times.

По сведениям издания, 36-летний футболист повесит бутсы на гвоздь грядущим летом.

В этом сезоне О’Ши, известный также по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", сыграл за "Сандерленд" 33 матча во всех турнирах. За сборную Ирландии он провёл 117 игр и забил 3 гола.

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