Джон О’Ши начал тренерскую карьеру

"Рединг" на своём официальном сайте объявил о вхождении Джона О’Ши в тренерский штаб команды.

38-летний ирландец получил должность помощника наставника "ройялс" Жозе Гомеша.

Будучи футболистом, О’Ши выступал за "Рединг" в сезоне 2018/19. До этого он защищал цвета "Борнмута", "Антверпена", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленда".

Напомним, что бывший защитник объявил о завершении карьеры 30 апреля этого года.

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