Джон О′Ши объявил о завершении карьеры

Известный ирландский защитник Джон О′Ши повесил бутсы на гвоздь.

Скорое завершение карьеры футболист анонсировал ещё в конце марта, а сегодня в день своего 38-летия он объявил об этом официально.

О′Ши выступал за "Манчестер Юнайтед", "Борнмут", "Антверпен", "Сандерленд" и "Рединг". За сборную Ирландии сыграл 118 матчей и забил 3 гола.

В течение карьеры игрок завоевал 15 трофеев, в том числе пять титулов АПЛ и кубок Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019). | http://soccernews.ru