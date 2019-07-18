Джон Оби Микель объявил о завершении международной карьеры
Полузащитник "Трабзонспора" Джон Оби Микель принял решение прекратить выступления за сборную Нигерии.
"Спасибо национальной сборной за шанс показать всему миру своё мастерство. Мне удалось сделать невероятную карьеру, но в 32 года пора уйти и позволить побеждать молодёжи, которая проделала потрясающую работу, завоевав бронзу на Кубке Африки-2019", - написал Микель в инстаграме.
Бывший хавбек "Челси" выступал за "суперорлов" с 2005 года. В его активе 89 матчей и 6 забитых голов.
В 2013 году Микель выигрывал со сборной Нигерии Кубок Африканский Наций.
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