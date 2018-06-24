Джон Стоунз забил за два своих матча на ЧМ больше голов, чем Уэйн Руни за всю свою карьеру

Защитник сборной Англии Джон Стоунз забил за два своих матча на Чемпионате Мира уже два мяча.

По количеству голов на мундиалях бек "Манчестер Сити" уже обошел бывшего нападающего своей команды Уэйна Руни, который в 11-ти своих поединках на мундиалях 2006-го, 2010-го и 2014-го годов сумел отметиться лишь одним результативным ударом.

Напомним, оба своих мяча на ЧМ Стоунз забил в сегодняшней игре против Панамы. | soccernews.ru