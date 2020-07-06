Джон Терри может стать главным тренером английского клуба

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Джон Терри может стать главным тренером английского клуба

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером "Бристоль Сити", сообщает Football Insider.

По сведениям издания, в настоящее время специалист ведет переговоры с руководством "Бристоля". Сейчас он является ассистентом главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита. 

39-летний Терри в бытность футболистом пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

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