Джон Терри может возглавить английский клуб

Легенда "Челси" Джон Терри может возглавить "Борнмут", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство "вишен" рассматривает кандидатуру Терри в качестве замены Джейсону Тинделлу, который был уволен после четырех поражений "Борнмута" подряд.

40-летний Терри в настоящее время является ассистентом главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита.

"Борнмут" после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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