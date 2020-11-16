Джон Терри может возглавить аутсайдера Чемпионшипа

Легенда лондонского "Челси" Джон Терри может в ближайшее время начать самостоятельную тренерскую карьеру.

По информации Daily Mail, пост наставника 39-летнему специалисту собирается предложить "Дерби Каунти".

Терри уже более двух лет работает в тренерском штабе "Астон Виллы".

"Дерби Каунти", который занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, временно возглавляет капитан команды Уэйн Руни. Он сменил уволенного Филиппа Коку.

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