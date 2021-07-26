Джон Терри покинул "Астон Виллу"

Фото: инстаграм Терри

"Астон Вилла" объявила об уходе Джона Терри из тренерского штаба.

"Для меня было большой честью и привилегией провести последние три года в "Астон Вилле". Сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно сложное решение и двигаться дальше.

Планирую провести некоторое время с семьей, после чего вернусь к работе. Хочу стать главным тренером", - заявил Терри.

Терри перебрался в "Астон Виллу" в 2017 году и провел один сезон в качестве футболиста. С 2018 года он работал ассистентом наставника команды Дина Смита.

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