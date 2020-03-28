Джон Терри поучаствовал в благотворительной акции
Известный в прошлом английский футболист, а ныне тренер "Астон Виллы" Джон Терри поработал волонтёром в рамках благотворительной акции.
39-летний спортсмен помог нуждающимся во время пандемии коронавируса, доставив им продукты и товары первой необходимости.
I was so honoured to help my great friend @jumdavis with @oxshottdelivery A wonderful initiative amongst everything that is happening. His idea was simply to bring the community together whilst we need to keep apart, getting local residents to volunteer their time to drive local businesses home essentials and produce to the doors of the vulnerable and shielding residents alongside the rest of the community. Today I was part of his delivery team and loved watching the smiles on the faces of those who needed it. This was a great moment with @smithadj @harrisonsfund who needs all the support during this time as none of the fundraising events scheduled can take place so it was great to see his smile and positivity. Please check out www.oxshottdelivery.com I hope communities up and down the country join in. Thanks to @sterne_performance for capturing these moments and to @munchandwiggles & @simonthebutch @cutbygoss and the team for these amazing B.O.O.M boxes As a local resident of Oxshott you can order on line for yourself,or you can simply pay for boxes for the vulnerable or the elderly to be delivered to their door
Стоит отметить, что в Великобритании коронавирусом заболели 11658 человек.
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