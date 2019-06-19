Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой"
Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита Джон Терри подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт команды.
Таким образом, соглашение 38-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.
Смит прокомментировал дальнейшее сотрудничество с Терри:
"Я очень рад что Терри подписал новое соглашение. Мне нравится с ним работать. Не сомневаюсь - он станет топ-тренером в скором времени. На данный момент мы сосредоточены на предстоящем сезоне".
Напомним, что по итогам сезона- 2018/19 "Астон Вилла" вышла в АПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Ливерпуль
|38
|97
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|38
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|4
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
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|Вулверхэмптон
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|8
|Эвертон
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|38
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|38
|45
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
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|Хаддерсфилд Таун
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