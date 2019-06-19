Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой"

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Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой"

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита Джон Терри подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт команды.

Таким образом, соглашение 38-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года. 

Смит прокомментировал дальнейшее сотрудничество с Терри:

"Я очень рад что Терри подписал новое соглашение. Мне нравится с ним работать. Не сомневаюсь - он станет топ-тренером в скором времени. На данный момент мы сосредоточены на предстоящем сезоне".

Напомним, что по итогам сезона- 2018/19 "Астон Вилла" вышла в АПЛ.

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