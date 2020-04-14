Джон Терри рассказал, как он просил включить в состав "Челси" молодого игрока вместо себя
Бывший защитник "Челси" Джон Терри рассказал, что в сезоне-2016/17 он просил тогдашнего главного тренера команды Антонио Конте включать в заявку молодого Натана Аке, а не его.
"Я встретился с Конте на Рождество и сказал ему: "Босс, включайте Аке вместо меня в заявку на матчи. Он является талантливым игроком. Даже будучи в запасе он будет набираться опыта. Натан попал в запас около 10 раз и вышел на поле в полуфинале Кубка Англии. Не знаю, совершили бы такой поступок другие игроки", - приводит слова Терри Daily Mail.
"Челси" купил Аке в 2011 году у "Фейеноорда" за 800 тысяч евро в возрасте 16 лет. Футболист провел за лондонский клуб 17 матчей и отдал две результативные передачи. В 2017 году голландец перешел в "Борнмут" за 22,8 миллиона евро.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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