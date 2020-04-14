Джон Терри рассказал, как он просил включить в состав "Челси" молодого игрока вместо себя

Бывший защитник "Челси" Джон Терри рассказал, что в сезоне-2016/17 он просил тогдашнего главного тренера команды Антонио Конте включать в заявку молодого Натана Аке, а не его.

"Я встретился с Конте на Рождество и сказал ему: "Босс, включайте Аке вместо меня в заявку на матчи. Он является талантливым игроком. Даже будучи в запасе он будет набираться опыта. Натан попал в запас около 10 раз и вышел на поле в полуфинале Кубка Англии. Не знаю, совершили бы такой поступок другие игроки", - приводит слова Терри Daily Mail.

"Челси" купил Аке в 2011 году у "Фейеноорда" за 800 тысяч евро в возрасте 16 лет. Футболист провел за лондонский клуб 17 матчей и отдал две результативные передачи. В 2017 году голландец перешел в "Борнмут" за 22,8 миллиона евро.

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