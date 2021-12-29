Джон Терри вернулся в "Челси"

Фото: инстаграм Терри/Автор неизвестен

Экс-капитан лондонского "Челси" Джон Терри получил должность в структуре академии клуба.

Бывший защитник получит должность тренера-консультанта. Он будет работать с футболистами и тренерами академии.

Отмечается, что кроме тренировок, Терри будет принимать участие в консультациях с коллегами и будет поддерживать диалог с молодыми футболистами и их семьями.

Англичанин начнет работу в следующем месяце.

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