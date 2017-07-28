Джонатан дос Сантос стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси"
Полузащитник "Вильярреала" Джонатан дос Сантос подписал контракт с клубом МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".
О сроках соглашения между 27-летним мексиканцем и американским клубом не сообщается.
По информации СМИ, за хавбека "Лос-Анджелес Гэлакси" заплатит 5 миллионов долларов.
В прошлом сезоне дос Сантос сыграл в 34-х матчах Примеры, забив два гола и отдав три результативных передачи.
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