Джонатан дос Сантос стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси"

Полузащитник "Вильярреала" Джонатан дос Сантос подписал контракт с клубом МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".

О сроках соглашения между 27-летним мексиканцем и американским клубом не сообщается.

По информации СМИ, за хавбека "Лос-Анджелес Гэлакси" заплатит 5 миллионов долларов.

В прошлом сезоне дос Сантос сыграл в 34-х матчах Примеры, забив два гола и отдав три результативных передачи.

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