Джонс и Делф покинули расположение сборной Англии

В заявке сборной Англии, которая готовится к матчам квалификации ЧМ-2018 против Словении и Литвы, произошли изменения.

Как сообщает Sky Sports, расположение национальной команды покинули защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс и хавбек "Манчестер Сити" Фабиан Делф. Кроме того, главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт вызвал в сборную полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса.

Напомним, что 5 октября Англия дома сыграет со Словенией, а 8 октября - в гостях с Литвой.

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