Джонс: "Мои друзья постоянно шутят про мое лицо во время игр"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс рассказал о своем отношении к шуткам об его выражениях лица во время игр.

"Мои друзья все время шутят надо мной. Они часто сбрасывают фото с моим лицом в наш чат в WhatsApp и смеются над ними. Но это просто мем. Я не беспокоюсь по этому поводу", - цитирует Джонса Goal.com.

Джонс явялется игроком "МЮ" с 2011 года. В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в 17 играх и отметился одной голевой передачей.

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