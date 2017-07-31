Джонс получил двухматчевую дисквалификацию в еврокубках

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Джонс получил двухматчевую дисквалификацию в еврокубках

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс дисквалифицирован на два матча в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

25-летний англичанин наказан за оскорбление допинг-офицера после финала Лиги Европы. Кроме дисквалификации центрбек "красных дьяволов" оштрафован на 5 тысяч евро.

Ранее дисквалификацию в еврокубках получил ещё один защитник "МЮ" Эрик Байи. | http://soccernews.ru

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