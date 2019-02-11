Джонс: "В начале сезона "Манчестер Юнайтед" был посмешищем"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что соперники стали относиться иначе к его команде по сравнению с началом текущего сезона.
"Теперь все относятся к "МЮ" серьёзно. В начале сезона мы были посмешищем, но сейчас ситуация изменилась. Мы уже добились серьёзного прогресса и продолжаем становиться только лучше" - цитирует Джонса Manchester Evening News.
Напомним, что в декабре прошлого года "красные дьяволы" сменили главного тренера, уволив Жозе Моуринью и назначив Уле Гуннара Сульшера. С тех пор "Юнайтед" провёл 11 матчей во всех турнирах, одержав в них 10 побед и 1 раз сыграв вничью.
По итогам 26 туров манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11