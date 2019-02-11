Джонс: "В начале сезона "Манчестер Юнайтед" был посмешищем"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что соперники стали относиться иначе к его команде по сравнению с началом текущего сезона.

"Теперь все относятся к "МЮ" серьёзно. В начале сезона мы были посмешищем, но сейчас ситуация изменилась. Мы уже добились серьёзного прогресса и продолжаем становиться только лучше" - цитирует Джонса Manchester Evening News.

Напомним, что в декабре прошлого года "красные дьяволы" сменили главного тренера, уволив Жозе Моуринью и назначив Уле Гуннара Сульшера. С тех пор "Юнайтед" провёл 11 матчей во всех турнирах, одержав в них 10 побед и 1 раз сыграв вничью.

По итогам 26 туров манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" принял важное решение по будущему Сульшера. | http://soccernews.ru