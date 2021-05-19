Джордан Ларссон отреагировал на вызов в сборную Швеции для участия в Евро-2020

Теги спартак москвашвецияджордан ларссон

Джордан Ларссон отреагировал на вызов в сборную Швеции для участия в Евро-2020

Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал свой вызов в сборную Швеции для участия в чемпионате Европы, который состоится ближайшим летом.

"Сбылась мечта детства. Для меня большая честь представлять Швецию на чемпионате Европы", – написал Ларссон в Instagram, прикрепив свое детское фото в футболке национальной сборной.

Сборная Швеции на Евро-2020 сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.

23-летний Ларссон ранее провел за национальную команду пять матчей и забил один гол.

Не пропустите: Ларссон высказался о своем будущем в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"

Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов