Джордан Ларссон покинул "Спартак" ради шведского клуба

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте объявила о переходе шведского нападающего Джордана Ларссона в АИК из Стокгольма.

АИК арендовал форварда до конца сезона. Ларссон приостановил действие контракта, который действует до лета 2023 года.

24-летний Ларссон выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

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