Джордан Ларссон получил предложения из Италии, Испании и Германии

Шведский нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют римские "Рома" и "Лацио", "Валенсия", а также менхенгладбахская "Боруссия". Форвард заинтересовал данные клубы благодаря успешной игре за "Спартак".

23-летний Ларссон выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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