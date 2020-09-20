Джордан Ларссон поздравил с днем рождения своего отца, забив гол "Рубину"

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон поздравил с днем рождения своего отца, бывшего игрока сборной Швеции Хенрика Ларссона. Мужчине сегодня, 20 сентября, исполнилось 49 лет.

В матче 8-го тура РПЛ с "Рубином" отметился голом.

"Еще три очка в копилку. Фанаты были великолепны!

С днем рождения, папа, рад, что смог подарить тебе то, что ты хотел", - написал футболист в инстаграме.

"Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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