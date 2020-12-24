Джордан Ларссон рассказал, какая у него мечта в "Спартаке"

Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о своей мечте в московском клубе.

"Думаю, каждый футболист мечтает играть в Лиге Чемпионов. Я бы хотел играть в этом турнире со "Спартаком", это мечта. Соперничать с лучшими футболистами в мире… Если нам удастся пробиться туда в этом сезоне, я буду гордиться командой и с нетерпением буду ждать следующего сезона", - приводит слова Ларссона "RT на русском".

После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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