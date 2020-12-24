Джордан Ларссон рассказал, какая у него мечта в "Спартаке"
Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о своей мечте в московском клубе.
"Думаю, каждый футболист мечтает играть в Лиге Чемпионов. Я бы хотел играть в этом турнире со "Спартаком", это мечта. Соперничать с лучшими футболистами в мире… Если нам удастся пробиться туда в этом сезоне, я буду гордиться командой и с нетерпением буду ждать следующего сезона", - приводит слова Ларссона "RT на русском".
После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В нынешнем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Спартак" вернет двух тренеров, которые работали в клубе в чемпионский сезон. | http://soccernews.ru
главное
-
Алексей Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Болоньей"
-
Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian
-
Артем Милевский подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги
-
"Зенит" хочет подписать защитника сборной Уругвая
-
Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ
Лента новостей
-
Джордан Ларссон рассказал, какая у него мечта в "Спартаке"
-
Аршавин назвал причину провала "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ выплатит Тухелю огромную компенсацию за увольнение
-
Буффон отреагировал на специальный подарок от Месси
-
Василий Кикнадзе прокомментировал увольнение из "Локомотива"
-
Алексей Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Болоньей"
-
Киевское "Динамо" отдало чемпиона мира в аренду
-
Каждый вратарь, пропустивший гол от Месси, получит специальный подарок
-
Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian
-
Гаттузо рассказал о своей болезни. Тренер может умереть через месяц
-
Артем Милевский подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги
-
"Зенит" хочет подписать защитника сборной Уругвая
-
Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ
-
"Спартак" вернет двух тренеров, которые работали в клубе в чемпионский сезон
-
Агент тренера "Сассуоло" отреагировал на интерес "Спартака"
-
"Зенит" хочет купить основного игрока "Динамо"
-
СМИ: ПСЖ уволил Тухеля
-
Жена Месси выложила рождественскую фотографию семьи
-
В Англии за совершение ДТП арестовали защитника "Тоттенхэма"
-
"Зенит" определился с будущим арендованного у "Ростова" Чистякова