Джордан Ларссон рассказал об отрицательной стороне жизни в Москве

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон поделился впечатлениями от жизни в Москве.

"Пока живу в гостинице. Скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами. Мне здесь нравится. Жил ли раньше в мегаполисах? Мы жили в Барселоне, но тогда я был ещё подростком, несамостоятельным. А сейчас я в Москве сам по себе, и это совсем иначе воспринимается. Моменты, которые удивили с неприятной стороны? Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов", - сказал швед.

Напомним, что 22-летний Ларссон перешёл в "Спартак" из "Норрчепинга" за 4 миллиона евро.

Нападающий заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2023 года.

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