Джордан Ларссон сравнил Виторию и Ваноли
Фото твиттер "Спартака"
Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением о качествах нового наставника команды Паоло Ваноли.
Итальянец в декабре сменил на посту главного тренера "красно-белых" Руя Виторию.
"Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Они чётко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только про Ваноли, а про весь штаб - его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна чёткая идея - и всё крутится вокруг этой идеи.
Каждый тренер работает по-разному. Ваноли очень сильно вовлечён в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи - это как раз то, что может приносить победы или поражения в матчах. Думаю, мы как команда должны работать над этим. И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания.
Ваноли больше похож на Тедеско или на Виторию? Конечно, на Тедеско. Из-за эмоциональности? Да. Тедеско ведь тоже итальянец по крови. Не скажу, что они сильно похожи, но если выбирать из Тедеско и Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются", - сказал Ларссон.
Не пропустите: Ларссон: "Под руководством Витории я провёл, наверное, худший отрезок в карьере". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10
-
Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтёр"
-
СМИ узнали финансовые детали перехода Мартинса из "Янг Бойз" в "Спартак"
-
"Ювентус" совершил самый дорогой трансфер зимы, "Барселона" и "Ливерпуль" - в топ-3
-
Умер экс-владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини
Лента новостей
-
Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"
-
Дортмундская "Боруссия" попытается переманить защитника "Баварии"
-
Круговой сравнил тренировочный процесс у Семака и Карпина
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с основным защитником
-
"Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10
-
Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтёр"
-
39-летний Джермейн Дефо продолжит карьеру в 3-м английском дивизионе
-
СМИ узнали финансовые детали перехода Мартинса из "Янг Бойз" в "Спартак"
-
Хави попросит руководство "Барселоны" не отстранять Дембеле от команды
-
Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции
-
"Ювентус" совершил самый дорогой трансфер зимы, "Барселона" и "Ливерпуль" - в топ-3
-
Роберто Карлос сыграет в Пивной лиге Англии
-
Круговой отреагировал на слухи о желании покинуть "Зенит"
-
Умер экс-владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини
-
Джордан Ларссон сравнил Виторию и Ваноли
-
"Ливерпуль" не успел оформить трансфер хавбека "Фулхэма"
-
ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые за 8 лет
-
Шатов официально возобновил карьеру, заключив контракт с "Уралом"
-
"Ньюкасл" приобрел защитника "Брайтона"
-
Ордец сделал прогноз на возможный матч Россия - Украина