Джордан Ларссон сравнил Виторию и Ваноли

Фото твиттер "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением о качествах нового наставника команды Паоло Ваноли.

Итальянец в декабре сменил на посту главного тренера "красно-белых" Руя Виторию.

"Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Они чётко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только про Ваноли, а про весь штаб - его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна чёткая идея - и всё крутится вокруг этой идеи.

Каждый тренер работает по-разному. Ваноли очень сильно вовлечён в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи - это как раз то, что может приносить победы или поражения в матчах. Думаю, мы как команда должны работать над этим. И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания.

Ваноли больше похож на Тедеско или на Виторию? Конечно, на Тедеско. Из-за эмоциональности? Да. Тедеско ведь тоже итальянец по крови. Не скажу, что они сильно похожи, но если выбирать из Тедеско и Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются", - сказал Ларссон.

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